Мотта высказался о борьбе «Болоньи» за Лигу чемпионов

«Мы движемся к цели, которая очень близко. Нас никто не ожидал здесь увидеть. Самое большое давление оказывается на команды, которые изначально считались фаворитами на выход в ЛЧ. У нас же никогда не было одержимости этим, мы хотели просто прогрессировать. Команда хочет совершенствоваться и попытаться чего-то добиться в новом турнире», - передает слова тренера Gazzetta dello Sport.