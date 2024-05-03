Тедеско высказался о возможной работе в «Милане»

Бывший наставник московского «Спартака», а ныне рулевой сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о возможном переходе на работу в «Милан».
«Я продлил контракт со сборной Бельгии, чем дал четкий сигнал всем. Мне комфортно работать в этой команде, поэтому я не думаю о чем-то другом. Слухи в футболе будут всегда, однако они на меня никогда не влияли», - передает слова специалиста belgiumsoccer.be.
Напомним, что Тедеско занял пост главного тренера национальной команды Бельгии в феврале прошлого года. Под его руководством «красные дьяволы» пробились на чемпионат Европы – 2024.
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