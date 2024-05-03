Тедеско высказался о возможной работе в «Милане»

«Я продлил контракт со сборной Бельгии, чем дал четкий сигнал всем. Мне комфортно работать в этой команде, поэтому я не думаю о чем-то другом. Слухи в футболе будут всегда, однако они на меня никогда не влияли», - передает слова специалиста belgiumsoccer.be.