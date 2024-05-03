Камада может сменить «Лацио» на другой клуб Серии А

Полузащитник «Лацио» Даити Камада, вероятно, покинет клуб предстоящим летом.

Японец не всегда попадает в стартовый состав римлян, а его действующий контракт рассчитан до июня, но предусматривает опцию продления ещё на три года. По сообщениям Tuttosport, ситуацией может воспользоваться «Ювентус», внимательно следящий за положением дел.

Даити Камада пополнил ряды «Лацио» в августе прошлого года, перебравшись в качестве свободного агента. До переезда в Италию игрок выступал за франкфуртский «Айнтрахт».

На счету 27-летнего атакующего полузащитника один забитый мяч и два результативных паса в 34 поединках нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 млн евро.