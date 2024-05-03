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Чемпионат Италии. Серия А

Калюлю может покинуть «Милан»

03 Мая 2024 • 01:15 Комментировать

Французский защитник Пьер Калюлю выпал из сферы внимания из-за травмы, полученной 17 марта. Но сейчас появились сведения, что 24-летний игрок может покинуть «Милан» предстоящим летом.

Причём не по своему желанию, а по решению руководства клуба, которое намерено перетрясти состав обороны клуба в межсезонье. А времени убедить его в своей полезности у француза практически нет, до конца сезона остаётся всего ничего.

Впрочем, как уточняет pianetamilan.it, не исключено, что руководство клуба передумает продавать футболиста, ибо решение пока что не принято. Калюлю выступает за «Милан» с 2020 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калюлю
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