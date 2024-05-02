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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» планирует подписать лидера «Астон Виллы»

02 Мая 2024 • 22:37 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
1 5.90 X 4.60 2 1.50
04.05 21:45

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс может пополнить ряды итальянского «Милана». Такой информацией располагает Football Italia.

Как сообщает источник, во-первых, «россонери» точно покинет Оливье Жиру, который принял решение перебраться в MLS. Во-вторых, в «Милане» отлично приживаются игроки, пришедшие из АПЛ. Наконец, в-третьих, в команде в принципе рассматривают усиление в линию атаки.

Единственным минусом может стать цена футболиста. Бирмингемцы никак не хотят расставаться со своей главной звездой менее чем за 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Уоткинс с 19 мячами занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров АПЛ.

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