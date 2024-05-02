Скамакка не забил лишь в одном матче за «Аталанту» из последних шести

В прекрасной форме пребывает форвард «Аталанты» и сборной Италии Джанлука Скамакка. Вечером четверга бергамаски гостят у «Марселя». Скамакка открыл счёт матча на 11-й минуте, оформив быстрый гол.

Таким образом, Джанлука не забил лишь в одном матче «Аталанты» из последних шести, в которых появлялся на поле. Он был против «Ливерпуля» дома в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. В остальных пяти матчах итальянец минимум по разу отличался.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Марсель» и «Аталанта» ведёт наш портал. Благодаря голу Скамакки бергамаски впереди, 1:0! В разгаре первый тайм.