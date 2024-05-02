​Ибрагимович одобряет кандидатуру Лопетеги

Златан Ибрагимович одобряет кандидатуру Хулена Лопетеги на должность наставника «Милана», об этом сообщает испанское издание Relevo. Ранее появлялись сообщения, что не очень высокий статус Хулена Лопетеги, тренировавшего в прошлом не только «Севилью» и «Реал», но и сборную Испании (без особых, впрочем, успехов), отпугивает Ибрагимовича. Но сейчас швед, который занял в «Милане» руководящую должность, похоже, передумал.

Так что вероятность расставания со Стефано Пиоли, который работает с 2019 года, растёт. В настоящий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице, но покинул все остальные турниры, в которых участвовал.