Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала»

«Для меня было большой честью носить капитанскую повязку в команде, где играл Роналду. Криштиану отлично вписался в наш коллектив. Он стремился побеждать, много работал. У него было нереальное желание доказать, что он круче всего «Реала», - рассказал итальянец в подкасте The BSMT.