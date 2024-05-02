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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала»

02 Мая 2024 • 18:58 Комментировать

Бывший защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился воспоминаниями о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в «старую синьору».

«Для меня было большой честью носить капитанскую повязку в команде, где играл Роналду. Криштиану отлично вписался в наш коллектив. Он стремился побеждать, много работал. У него было нереальное желание доказать, что он круче всего «Реала», - рассказал итальянец в подкасте The BSMT.

Напомним, что португальский бомбардир выступал за туринский гранд с 2018 по 2021 год. Вместе с «Ювентусом» Роналду дважды становился чемпионом Италии.

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