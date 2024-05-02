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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти высказался о ситуации с контрактами Бареллы и Мартинеса

02 Мая 2024 • 13:15 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
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04.05 21:45

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о ситуации с контрактами полузащитника Николо Бареллы и нападающего Лаутаро Мартинеса.

«Я могу подтвердить, что Барелла и Лаутаро подпишут новые контракты. Это можно сказать с уверенностью. Скоро мы достигнем соглашения с обоими игроками. Клуб и футболисты хотят продолжить сотрудничество», – цитирует Дзанетти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Барелла и Мартинес являются ключевыми футболистами «Интера», которые помогли команде выиграть скудетто в этом сезоне. На счету Лаутаро 23 гола в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А, что делает его лучшим бомбардиром турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Лаутаро Мартинес Николо Барелла ещё теги

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