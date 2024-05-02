Дзанетти высказался о ситуации с контрактами Бареллы и Мартинеса

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о ситуации с контрактами полузащитника Николо Бареллы и нападающего Лаутаро Мартинеса.

«Я могу подтвердить, что Барелла и Лаутаро подпишут новые контракты. Это можно сказать с уверенностью. Скоро мы достигнем соглашения с обоими игроками. Клуб и футболисты хотят продолжить сотрудничество», – цитирует Дзанетти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Барелла и Мартинес являются ключевыми футболистами «Интера», которые помогли команде выиграть скудетто в этом сезоне. На счету Лаутаро 23 гола в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А, что делает его лучшим бомбардиром турнира.