«Милан» может бесплатно потерять нападающего

«Милан» может расстаться с сербским нападающим Лукой Йовичем. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, 26-летний игрок может уйти в статусе свободного агента. В настоящий момент агент Йовича ведет переговоры с «россонери» о новой сделке. Если договориться не получится, то Лука будет рассматривать варианты от других клубов.

В нынешнем сезоне сербский форвард принял участие в 28 поединках, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и одну голевую передачу. По итогам 34 туров чемпионата Италии «Милан» занимает второе место в таблице.