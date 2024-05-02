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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может бесплатно потерять нападающего

02 Мая 2024 • 08:57 Комментировать

«Милан» может расстаться с сербским нападающим Лукой Йовичем. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, 26-летний игрок может уйти в статусе свободного агента. В настоящий момент агент Йовича ведет переговоры с «россонери» о новой сделке. Если договориться не получится, то Лука будет рассматривать варианты от других клубов.

В нынешнем сезоне сербский форвард принял участие в 28 поединках, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и одну голевую передачу. По итогам 34 туров чемпионата Италии «Милан» занимает второе место в таблице.

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