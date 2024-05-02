​Балотелли: «Леау гуляет по полю, в чём тут вина Пиоли?»

Бывший игрок «Милана» Марио Балотелли считает несправедливыми упрёки в адрес Стефано Пиоли, наставника команды. По его словам, недорабатывают на поле прежде всего сами игроки, а не тренер.

- Игроки «Милана» разгуливают по полю, какие тут могут быть претензии к Пиоли? Леау мой друг, я желаю ему всего самого хорошего, он один из лучших, но если за 45 минут он не бегает на поле ни разу, в чём тут вина Пиоли, - вопрошает Балотелли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

И Леау, и Пиоли появились в «Милане» в 2019 году. Сейчас клуб занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.