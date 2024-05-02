Ибрагимович рассказал, как отреагировал на смерть Райолы

«Эта новость стала для меня серьезным ударом. Я плакал до последней слезы. У меня по-прежнему возникают воспоминания. Это очень сильно расстраивает, я очень скучаю по Райоле. Все, кто хорошо знаком со мной, знают, насколько мы были близки», - передает слова шведа AB Talks.