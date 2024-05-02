Ибрагимович рассказал, как отреагировал на смерть Райолы

Бывший форвард «ПСЖ», «Барселоны» и ряда других клубов Златан Ибрагимович высказался о смерти своего экс-агента Мино Райолы.
«Эта новость стала для меня серьезным ударом. Я плакал до последней слезы. У меня по-прежнему возникают воспоминания. Это очень сильно расстраивает, я очень скучаю по Райоле. Все, кто хорошо знаком со мной, знают, насколько мы были близки», - передает слова шведа AB Talks.
Авторитетный футбольный агент Мино Райола ушел из жизни в апреле 2022 года. На момент смерти ему было 54 года. В списке его клиентов были Златан Ибраимович, Эрлинг Холанн, Поль Погба и многие другие звезды.
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