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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой

02 Мая 2024 • 08:24 Комментировать (1)

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, ранее поработавший в «Милане», вспомнил о бывшем полузащитнике «россонери» и сборной Бразилии Кака.

«Когда Кака только перешел в команду и провел первую тренировку, мы поняли, что этот парень невероятен. Я не мог подобрать слова, чтобы описать его мастерство. Это было потрясающе», - передает слова Анчелотти Football Talk.

Напомним, что Кака защищал цвета миланской команды с 2003 по 2009 год. В составе итальянского гранда бразильский полузащитник становился чемпионом Серии А, а также выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
02 Мая 2024 в 08:52
блеснул он знатно но как потом сник и закончил не выразительно
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