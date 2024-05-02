Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, ранее поработавший в «Милане», вспомнил о бывшем полузащитнике «россонери» и сборной Бразилии Кака.
«Когда Кака только перешел в команду и провел первую тренировку, мы поняли, что этот парень невероятен. Я не мог подобрать слова, чтобы описать его мастерство. Это было потрясающе», - передает слова Анчелотти Football Talk.
Напомним, что Кака защищал цвета миланской команды с 2003 по 2009 год. В составе итальянского гранда бразильский полузащитник становился чемпионом Серии А, а также выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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