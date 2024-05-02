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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони: «В следующем сезоне «Интеру» будет труднее»

02 Мая 2024 • 02:58 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
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04.05 21:45

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони объяснил, почему в новом сезоне его команде будет сложнее добиться успеха.

«Нерадзурри» в 20-й раз стали победителями Серии А, не оставив шансов конкурентам. Коллектив Симоне Индзаги гарантировал себе чемпионский титул за пять туров до финиша. Сейчас в активе «Интера» 89 набранных очков – на 19 больше, чем у «Милана», занимающего вторую строчку.

«Самое сложное в футболе – поддерживать высокий уровень. Теперь ожидания от нас будут очень высокими, и все начнут указывать пальцем, как только мы сбавим обороты. Но у нас есть огромное желание продолжать начатое – мы все молоды и полны стремления побеждать», – приводит журналист Даниэле Мари слова Бастони.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони

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