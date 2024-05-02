Бастони: «В следующем сезоне «Интеру» будет труднее»

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони объяснил, почему в новом сезоне его команде будет сложнее добиться успеха.

«Нерадзурри» в 20-й раз стали победителями Серии А, не оставив шансов конкурентам. Коллектив Симоне Индзаги гарантировал себе чемпионский титул за пять туров до финиша. Сейчас в активе «Интера» 89 набранных очков – на 19 больше, чем у «Милана», занимающего вторую строчку.

«Самое сложное в футболе – поддерживать высокий уровень. Теперь ожидания от нас будут очень высокими, и все начнут указывать пальцем, как только мы сбавим обороты. Но у нас есть огромное желание продолжать начатое – мы все молоды и полны стремления побеждать», – приводит журналист Даниэле Мари слова Бастони.