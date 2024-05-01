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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони: «Верю, что смогу провести в «Интере» всю карьеру»

01 Мая 2024 • 23:50 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
04.05 21:45

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони готов остаться в клубе до конца карьеры.

Интерес к 25-летнему игроку часто приписывается представителям зарубежных чемпионатов, однако сам итальянец совсем не горит желанием покидать ряды «нерадзурри».

«Я верю, что смогу остаться в «Интере» до конца карьеры.

Когда дела идут хорошо, легко радоваться и быть счастливым. Но я также пережил и серьёзные разочарования – например, неудачу в борьбе за скудетто в 2022 году, поражение в финале Лиги чемпионов.

Мы всегда чувствовали любовь наших болельщиков. Я хочу отплатить за это», – рассказал в интервью Sky Sport Бастони.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони

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