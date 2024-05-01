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Чемпионат Италии. Серия А

Дешам: «Переход в МЛС не повлияет на позиции Жиру в сборной»

01 Мая 2024 • 22:41 Комментировать
Сан-Хосе Эрткуэйкс
...
Лос-Анджелес
05.05 02:30

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о решении Оливье Жиру продолжить карьеру в США.

По окончании текущего сезона 37-летний форвард покинет «Милан» в качестве свободного агента, после чего присоединится к «Лос-Анджелесу».

«Оливье сделал выбор, основанный на жизненных и спортивных интересах. Несмотря на возраст, в нём по-прежнему горит огонь. Для него это также возможность снова встретиться с Уго Льорисом.

Жиру хочет продолжить карьеру, но с меньшими требованиями, чем в Европе. Это не повлияет на мой выбор [состава на Евро-2024], ведь он в любом случае остаётся в «Милане» до конца сезона.

У Оливье огромный опыт, и ему, как остальным, предстоит выдерживать конкуренцию. Могу сказать, что его переход в новый клуб не лишит его места в сборной», – приводит Football Italia слова Дешама.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дидье Дешам Оливье Жиру Лос-Анджелес ещё теги

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