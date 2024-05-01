Дешам: «Переход в МЛС не повлияет на позиции Жиру в сборной»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о решении Оливье Жиру продолжить карьеру в США.

По окончании текущего сезона 37-летний форвард покинет «Милан» в качестве свободного агента, после чего присоединится к «Лос-Анджелесу».

«Оливье сделал выбор, основанный на жизненных и спортивных интересах. Несмотря на возраст, в нём по-прежнему горит огонь. Для него это также возможность снова встретиться с Уго Льорисом.

Жиру хочет продолжить карьеру, но с меньшими требованиями, чем в Европе. Это не повлияет на мой выбор [состава на Евро-2024], ведь он в любом случае остаётся в «Милане» до конца сезона.

У Оливье огромный опыт, и ему, как остальным, предстоит выдерживать конкуренцию. Могу сказать, что его переход в новый клуб не лишит его места в сборной», – приводит Football Italia слова Дешама.