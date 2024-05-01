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Чемпионат Италии. Серия А

«Парма» вернулась в Серию А спустя три сезона официально

01 Мая 2024 • 21:28 Комментировать

Итальянская «Парма» снова будет выступать в элитном итальянском футбольном дивизионе. Вечером среды знаменитый клуб поделил очки с «Бари» (1:1). Этого хватило команде для того, чтобы вернуться в Серию А и не опуститься в оставшихся двух турах ниже первых двух строчек.

В последний раз «Парма» играла в элите относительно недавно. Было это в сезоне-2020/21. В рамках него клуб занял последнее, 20 место турнирной таблицы и вылетел.

Вторым кандидатом на прямую путёвку в Серию А является «Комо». Сейчас у этого клуба второе место и 71 балл, отрыв от третьего места – четыре балла. «Парма» с 74 очками идёт на первой строчке.

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Парма
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