Итальянская «Парма» снова будет выступать в элитном итальянском футбольном дивизионе. Вечером среды знаменитый клуб поделил очки с «Бари» (1:1). Этого хватило команде для того, чтобы вернуться в Серию А и не опуститься в оставшихся двух турах ниже первых двух строчек.

В последний раз «Парма» играла в элите относительно недавно. Было это в сезоне-2020/21. В рамках него клуб занял последнее, 20 место турнирной таблицы и вылетел.

Вторым кандидатом на прямую путёвку в Серию А является «Комо». Сейчас у этого клуба второе место и 71 балл, отрыв от третьего места – четыре балла. «Парма» с 74 очками идёт на первой строчке.