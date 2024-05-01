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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, при каких условиях Кварацхелия может остаться в «Наполи»

01 Мая 2024 • 19:43 Комментировать
Удинезе
...
Наполи
06.05 21:45

Итальянский «Наполи» продолжает переговоры относительно продления контракта с Хвичей Кварацхелией.

Действующее соглашение клуба с грузинским футболистом действует до лета 2027 года, однако к игроку существует повышенный интерес со стороны «Барселоны». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний Кварацхелия принял участие в 42 матчах неаполитанцев во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро

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