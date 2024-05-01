Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Паредес: Стиль де Росси нам подходит больше, чем стиль Моуринью

01 Мая 2024 • 17:27 Комментировать

Полузащитник итальянской «Ромы» Леандро Паредес дал комментарий по поводу того, как команда изменилась после смены тренера.

Как известно, в январе Даниэле де Росси принял «Рому» вскоре после увольнения Жозе Моуринью.

«Рост – не только мой, но и всей команды – обусловлен энтузиазмом, который принёс нам наш тренер. Более того, его стиль игры нам подходит больше. Это помогает нам расти.

Работать с де Росси – удовольствие и честь. Я надеюсь и дальше хорошо работать для него и для команды», - сказал Паредес журналистам.

В четверг, 2 мая, «Рома» будет принимать «Байер» в полуфинале Лиги Европы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Даниэле Де Росси Леандро Паредес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Бернарду Силва высказался о «Реале» Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле» Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Костя Цзю отреагировал на слова грузинского боксёра Гурули «Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Мая
17:27 · Италия. Серия А
Паредес: Стиль де Росси нам подходит больше, чем стиль Моуринью
17:20 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ может сменить «Баварию» на другой топ-клуб
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет продать Лукаку, чтобы подписать топ-форварда из Серии А
08:12 · Италия. Серия А
Буффон назвал финал, который хотел бы переиграть
01:42 · Италия. Серия А
​«Дженоа» - лучший дебютант нынешнего сезона в европейском футболе
30 Апреля
23:33 · Италия. Серия А
Куадрадо попрыгал и разозлил фанатов «Ювентуса» 3
20:58 · Италия. Серия А
В «Аталанте» хотят продлить контракт с Гасперини до лета 2026 года слухи
18:17 · Италия. Серия А
Стало известно, когда «Наполи» примет решение по новому главному тренеру команды
18:13 · Италия. Серия А
Аллегри точно не возглавит «Марсель», заявили во французском клубе
16:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на игрока «ПСЖ»
13:15 · Италия. Серия А
«Милан» отказался от тренера из-за своих фанатов
11:28 · Италия. Серия А
«Милан» намерен составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Мотту
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться нападающим «Интера» 2
03:58 · Италия. Серия А
Меньян успеет залечить травму до начала Евро-2024
03:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» может заполучить свою трансферную цель всего за 15-16 млн евро
Все новости
Рекомендуем