Паредес: Стиль де Росси нам подходит больше, чем стиль Моуринью

Полузащитник итальянской «Ромы» Леандро Паредес дал комментарий по поводу того, как команда изменилась после смены тренера.

Как известно, в январе Даниэле де Росси принял «Рому» вскоре после увольнения Жозе Моуринью.

«Рост – не только мой, но и всей команды – обусловлен энтузиазмом, который принёс нам наш тренер. Более того, его стиль игры нам подходит больше. Это помогает нам расти.

Работать с де Росси – удовольствие и честь. Я надеюсь и дальше хорошо работать для него и для команды», - сказал Паредес журналистам.

В четверг, 2 мая, «Рома» будет принимать «Байер» в полуфинале Лиги Европы.