Буффон назвал финал, который хотел бы переиграть

«Мне бы хотелось переиграть финал Евро-2012 против сборной Испании. В той встрече Италия не заслуживала такого результата. Я никогда не искал оправданий, но в том финале наша команда была сильно измотана. Если бы у нас был лишний день отдыха, то все могло сложиться иначе», - передает слова Буффона La Repubblica.