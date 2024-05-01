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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон назвал финал, который хотел бы переиграть

01 Мая 2024 • 08:12 Комментировать

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, какой поединок хотел бы переиграть.

«Мне бы хотелось переиграть финал Евро-2012 против сборной Испании. В той встрече Италия не заслуживала такого результата. Я никогда не искал оправданий, но в том финале наша команда была сильно измотана. Если бы у нас был лишний день отдыха, то все могло сложиться иначе», - передает слова Буффона La Repubblica.

Напомним, что в финале чемпионата Европы – 2012 «скуадра адзурра» разгромно проиграла испанской сборной со счетом 0:4. Буффон завершил игровую карьеру летом прошлого года.

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