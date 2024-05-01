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Чемпионат Италии. Серия А

​«Дженоа» - лучший дебютант нынешнего сезона в европейском футболе

01 Мая 2024 • 01:42 Комментировать

Среди всех команд, вышедших в высшие лиги главных европейских чемпионатов Европы, лучше всего выступает итальянская «Дженоа». На данный момент у команды Альберто Джилардино 42 очка, и она занимает двенадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

На втором месте в этом необычном топе испанский «Алавес», у которого 39 очков - и также 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Третье место занимает немецкий «Хейденхайм», четвёртое - французский «Гавр», ведущий борьбу за спасение своего места в Лиге 1.

Наконец, пятым идёт «Лутон Таун» - предпоследнее место в английской Премьер-лиге.


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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Дженоа
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