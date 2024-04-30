«Кто не прыгает, тот туринец» - Куадрадо попрыгал и разозлил фанатов «Ювентуса»

Фанаты туринского «Ювентуса» очень любили Хуана Куадрадо в бытность его игроком туринского клуба, и было за что - колумбиец добротно выполнял свои обязанности, прослужив верой и правдой клубу целых сем3ь лет. Но вот он перешёл в «Интер» и выиграл там чемпионский титул.

Празднование титула прошло на миланской площади «Дуомо», где во время всеобщих торжеств кто-то предложил «поскакать» (популярное увлечение в Италии, ставшее заразным в некоторых других странах) - попрыгать под слова «кто не скачет, тот туринец».

И Куадрадо, к негодованию поклонников «Ювентуса», также принял участие в «скачках», хотя и мог воздержаться. Так и подтвердилось в очередной раз, что от любви до ненависти - один шаг, ну или один скачок, в данном случае.