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Чемпионат Италии. Серия А

«Кто не прыгает, тот туринец» - Куадрадо попрыгал и разозлил фанатов «Ювентуса»

30 Апреля 2024 • 23:33 Комментировать (1)

Фанаты туринского «Ювентуса» очень любили Хуана Куадрадо в бытность его игроком туринского клуба, и было за что - колумбиец добротно выполнял свои обязанности, прослужив верой и правдой клубу целых сем3ь лет. Но вот он перешёл в «Интер» и выиграл там чемпионский титул.

Празднование титула прошло на миланской площади «Дуомо», где во время всеобщих торжеств кто-то предложил «поскакать» (популярное увлечение в Италии, ставшее заразным в некоторых других странах) - попрыгать под слова «кто не скачет, тот туринец».

И Куадрадо, к негодованию поклонников «Ювентуса», также принял участие в «скачках», хотя и мог воздержаться. Так и подтвердилось в очередной раз, что от любви до ненависти - один шаг, ну или один скачок, в данном случае.


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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
30 Апреля 2024 в 23:49
20 против 38. Ну прыгай, колумбийский мальчик, прыгай. Долго прыгать придётся, сил не хватит. 55 лет ждали? Имеете право отпраздновать - впереди еще полвека до следующей звёздочки.
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