«Аталанта» намерена продлить контракт с действующим главным тренером Джаном Пьеро Гасперини до лета 2026 года.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Аталанта» не хочет отпускать своего тренера в другие команды. Поэтому по итогу сезона пройдёт встреча руководства клуба со специалистом. Идея её состоит в том, чтобы Гасперини продлил свой контракт с «Аталантой» до лета 2026 года. Таким образом, он проведёт десять лет карьеры в Бергамо. Зависеть исход встречи от выхода или невыхода клуба в Лигу чемпионов не будет.

66-летний тренер возглавляет бергамасков с лета 2016 года. Действующий контракт связывает тренера с «Аталантой» до окончания следующего сезона.