Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Аталанте» хотят продлить контракт с Гасперини до лета 2026 года слухи

30 Апреля 2024 • 20:58 Комментировать

«Аталанта» намерена продлить контракт с действующим главным тренером Джаном Пьеро Гасперини до лета 2026 года.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Аталанта» не хочет отпускать своего тренера в другие команды. Поэтому по итогу сезона пройдёт встреча руководства клуба со специалистом. Идея её состоит в том, чтобы Гасперини продлил свой контракт с «Аталантой» до лета 2026 года. Таким образом, он проведёт десять лет карьеры в Бергамо. Зависеть исход встречи от выхода или невыхода клуба в Лигу чемпионов не будет.

66-летний тренер возглавляет бергамасков с лета 2016 года. Действующий контракт связывает тренера с «Аталантой» до окончания следующего сезона.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Бернарду Силва высказался о «Реале» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле» «Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль Левандовски выбрал клуб на следующий сезон
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико» Захарян не решает, а Гюлер решает: «Реал» без Беллингема и Родриго поборол «Реал Сосьедад»
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
20:58 · Италия. Серия А
В «Аталанте» хотят продлить контракт с Гасперини до лета 2026 года слухи
18:17 · Италия. Серия А
Стало известно, когда «Наполи» примет решение по новому главному тренеру команды
18:13 · Италия. Серия А
Аллегри точно не возглавит «Марсель», заявили во французском клубе
16:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на игрока «ПСЖ»
13:15 · Италия. Серия А
«Милан» отказался от тренера из-за своих фанатов
11:28 · Италия. Серия А
«Милан» намерен составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Мотту
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться нападающим «Интера» 1
03:58 · Италия. Серия А
Меньян успеет залечить травму до начала Евро-2024
03:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» может заполучить свою трансферную цель всего за 15-16 млн евро
02:28 · Италия. Серия А
Названы условия контракта Лопетеги с «Миланом»
01:53 · Италия. Серия А
Два именитых тренера сообщили о готовности возглавить «Наполи»
01:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вряд ли продлит контракт Жоржиньо – назван главный претендент на игрока 2
29 Апреля
23:50 · Италия. Серия А
«Дженоа» разгромно обыграл «Кальяри»
19:13 · Италия. Серия А
Гаттузо может возглавить клуб Серии А
16:11 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А планирует купить Гринвуда по сниженной цене 1
Все новости
Рекомендуем