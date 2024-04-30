Стало известно, когда «Наполи» примет решение по новому главному тренеру команды

В «Наполи» примут решение по новому главному тренеру клуба после окончания текущего сезона.

По информации издания Corriere Dello Sport, президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса не устраивает работа нынешнего главного тренера команды Франческо Кальцоны.

В шорт-лист возможных тренеров «Наполи» входят: наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, рулевой «Милана» Стефано Пиоли и специалист из «Фиорентины» Винченцо Итальяно.

На данный момент «Наполи» располагается на восьмой позиции турнирной таблицы первенства Италии, заработав 50 баллов.