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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри точно не возглавит «Марсель», заявили во французском клубе

30 Апреля 2024 • 18:13 Комментировать

Президент «Марселя» Пабло Лонгория опроверг слухи о том, что Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса» после вероятного ухода из туринского клуба по окончании сезона возглавит провансальский клуб.

«Я очень уважаю Макса, но для «Марселя» он слишком дорогой вариант», —  сказал La Gazzetta dello Sport Лонгория.

«Ювентус» во второй половине сезона потерпел ощутимый спад и уступил вторую строчку турнирной таблицы Серии А «Милану». На данный момент у «бьянконери» 65 очков, отрыв от четвёртого места – всего два балла.

«Марсель» по окончании сезона останется без тренера, если не произойдёт ничего внезапного. Закончится временный контракт с клубом у Жана-Луи Гассе.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Массимилиано Аллегри Пабло Лонгория ещё теги
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