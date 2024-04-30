Аллегри точно не возглавит «Марсель», заявили во французском клубе

Президент «Марселя» Пабло Лонгория опроверг слухи о том, что Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса» после вероятного ухода из туринского клуба по окончании сезона возглавит провансальский клуб.

«Я очень уважаю Макса, но для «Марселя» он слишком дорогой вариант», — сказал La Gazzetta dello Sport Лонгория.

«Ювентус» во второй половине сезона потерпел ощутимый спад и уступил вторую строчку турнирной таблицы Серии А «Милану». На данный момент у «бьянконери» 65 очков, отрыв от четвёртого места – всего два балла.

«Марсель» по окончании сезона останется без тренера, если не произойдёт ничего внезапного. Закончится временный контракт с клубом у Жана-Луи Гассе.