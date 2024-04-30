«Ювентус» нацелился на игрока «ПСЖ»

«Ювентус» изучает трансферный рынок на предмет возможностей по усилению своего состава. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» нацелилась на полузащитника Мануэля Угарте из «ПСЖ». Туринский клуб может сделать предложение по аренде 23-летнего уругвайца.

В сезоне 2023/2024 Угарте поучаствовал в 35 официальных матчах «ПСЖ» в различных соревнованиях. В них уругвайский футболист записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мануэля Угарте в 60 миллионов евро.