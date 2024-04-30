«Милан» отказался от тренера из-за своих фанатов

«Милан» хотел назначить на пост главного тренера Хулена Лопетеги, известного главным образом по работе с «Реалом» и сборной Испании. «Россонери» несколько дней назад согласовали с испанцем трудовое соглашение на три года с окладом в 4 миллиона евро за сезон. Впрочем, фанаты «Милана» ещё в конце прошлой недели стали выступать против прихода Лопетеги – была создана соответствующая петиция. Информация дошла до руководителей клуба, и «россонери» отказались от Лопетеги. Об этом сообщается во вторничном утреннем выпуске La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Хулен Лопетеги в августе 2023 года резко ушёл из «Вулверхэмптона». С тех пор специалист не имеет клубной прописки.