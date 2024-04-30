«Милан» намерен составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Мотту

«Милан» может помешать туринскому «Ювентусу» пригласить на пост главного тренера Тьяго Мотту. По информации от Corriere della Sera, «россонери» тоже интересуются услугами наставника «Болоньи».

Напомним, «Милан» планирует уволить своего тренера Стефано Пиоли за неудовлетворительные результаты. «Ювентус», в свою очередь, хочет расстаться с Массимилиано Аллегри. Оба клуба считают Мотту одним из приоритетных кандидатов на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что Тьяго уже согласился возглавить «Ювентус». Тем не менее, «Милан» не теряет надежды переманить итальянского специалиста, который в качестве игрока защищал цвета таких команд, как «Интер», «ПСЖ» и «Барселона».