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Меньян успеет залечить травму до начала Евро-2024

30 Апреля 2024 • 03:58 Комментировать
Милан
...
Дженоа
05.05 19:00

Голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян в скором времени должен вернуться на поле.

28-летний футболист получил повреждение перед началом недавнего матча Серии А против «Ювентуса», из-за чего не смог принять участие во встрече. По данным RMC Sport, точные сроки восстановления Меньяна пока не выявлены, однако вратарь должен вернуться в строй до начала Евро-2024. Именно страж ворот «Милана» считается «первым номером» в сборной Франции после ухода из команды Уго Льориса.

На групповой стадии чемпионата Европы «трёхцветным» предстоит сыграть со сборными Австрии, Нидерландов и Польши. Встречи пройдут 17, 21 и 25 июня соответственно.

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