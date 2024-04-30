«Ювентус» может заполучить свою трансферную цель всего за 15-16 млн евро

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич может перебраться в «Ювентус» по сниженной цене.

Туринский гранд давно проявляет интерес к сербу и считается одним из главных претендентов на его подписание. Согласно информации Tuttosport, грядущим летом у «Ювентуса» будет возможность купить Самарджича всего за 15-16 млн евро, если «Удинезе» не сможет сохранить прописку в Серии А. Сам 22-летний футболист заинтересован в переходе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость перспективного хавбека в 20 млн евро. В текущем розыгрыше чемпионата Италии игрок отметился четырьмя голами и двумя ассистами, проведя 30 матчей.

«Удинезе» в настоящий момент располагается в зоне вылета – на 18-й строчке. Команда набрала 29 очков после 34 туров, и от спасительной 17-й позиции её отделяют два балла.