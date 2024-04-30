Названы условия контракта Лопетеги с «Миланом»

Наставник Хулен Лопетеги может в скором времени получить работу в «Милане».

Испанский специалист рассматривается клубом в качестве приоритетного кандидата на замену Стефано Пиоли, которого планируют отправить в отставку по окончании кампании. По сообщениям журналиста Даниэле Лонго, руководство «россонери» уже согласовало с Лопетеги трёхлетний контракт, по условиям которого тот будет зарабатывать порядка 4 млн евро за сезон.

Как известно, болельщики «Милана» открыто выступили против назначения 57-летнего экс-тренера «Вулверхэмптона», поэтому гранд Серии А, вероятно, всё же откажется от его кандидатуры. В числе альтернативных вариантов фигурируют Паулу Фонсека из «Лилля» и Марк ван Боммель из «Антверпена».