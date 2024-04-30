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Чемпионат Италии. Серия А

Два именитых тренера сообщили о готовности возглавить «Наполи»

30 Апреля 2024 • 01:53 Комментировать
Удинезе
...
Наполи
06.05 21:45

«Наполи» ищет нового главного тренера на предстоящий сезон.

Текущая кампания проходит для неаполитанцев неудачно: с командой поработали три наставника, но ни одному не удалось добиться успеха во главе победителей прошлого розыгрыша Серии А. Уже известно, что летом «партенопейцы» назначат нового рулевого, но пока неясно, кто именно займёт пост. По сведениям авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, о готовности взяться за работу в «Наполи» уже сообщили Антонио Конте и Стефано Пиоли. В скором времени президент клуба Аурелио де Лаурентис должен отдать предпочтение одному из специалистов.

Антонио Конте остаётся безработным с момента ухода из «Тоттенхэма» весной 2023 года. Стефано Пиоли имеет контракт с «Миланом», но, по всем видимости, будет уволен после завершения сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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