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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» разгромно обыграл «Кальяри»

29 Апреля 2024 • 23:50 Комментировать
Дженоа
3:0
Кальяри

«Дженоа» и «Кальяри» провели заключительный матч 34-го тура Серии А. Команды часто били по воротам, но меняли счет на табло только хозяева. Элдор Шомуродов головой пробил рядом с каркасом, а Мортен Торсби в ответной атаке отличился и тоже со «второго этажа». Мортен Френдруп из пределов штрафной удвоил перевес «Дженоа». На 63-й минуте Френдруп помог Альберту Гудмундссону сделать счет разгромным.

Победа 3:0 позволила команде из Генуи закрепиться на 12-м месте, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Дженоа3:0Кальяри
(1:0) Торсби Мортен17'  
(2:0) Френдруп Мортен27'  
(3:0) Гудмундссон Альберт63'  
Мартинес ХосепФольякко АлессандроДе Винтер КониВаскес Хоан 73' (Бохинен Эмиль ( 73') Сабелли Стефано 64' (Спенс Джед ( 64') Торсби МортенБадель Милан 73' (Читтадини Джорджо ( 73') Френдруп МортенКариколь Аарон 64' (Хапс Ридгесиано ( 64') Гудмундссон Альберт 78' (Оливейра Витор ( 78') Ретеги Матео
Запасные: Экубан КалебЛеали НиколаСоммарива ДаниэлеАнкей ДэвидСтротман Кевин
Скуффет СимонеХацидиакос Пантелис 46' (Нандес Найтан ( 46') Ветеска МатеушОберт АдамДи Пардо Алессандро 46' (Лападула Джанлука ( 46') Ауджелло Томмазо  72' 85' (Мутандва Кингстон ( 85') Прати МаттеоДейола АлессандроОристанио Гаэтано 46' (Дзаппа Габриэле ( 46') Шомуродов Элдор  58' 72' (Дентелло Пауло ( 72') Гаэтано Джанлука
Запасные: Мина ЙерриПетанья АндреаСулемана ИбрахимРадунович БорисАрести СимонеМакумбу Антуан
29 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Кальяри

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