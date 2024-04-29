«Дженоа» разгромно обыграл «Кальяри»

«Дженоа» и «Кальяри» провели заключительный матч 34-го тура Серии А. Команды часто били по воротам, но меняли счет на табло только хозяева. Элдор Шомуродов головой пробил рядом с каркасом, а Мортен Торсби в ответной атаке отличился и тоже со «второго этажа». Мортен Френдруп из пределов штрафной удвоил перевес «Дженоа». На 63-й минуте Френдруп помог Альберту Гудмундссону сделать счет разгромным.
Победа 3:0 позволила команде из Генуи закрепиться на 12-м месте, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Торсби Мортен17'
|(2:0) Френдруп Мортен27'
|(3:0) Гудмундссон Альберт63'
Мартинес Хосеп•Фольякко Алессандро•Де Винтер Кони•Васкес Хоан73' (Бохинен Эмиль (73') •Сабелли Стефано64' (Спенс Джед (64') •Торсби Мортен•Бадель Милан73' (Читтадини Джорджо (73') •Френдруп Мортен•Кариколь Аарон64' (Хапс Ридгесиано (64') •Гудмундссон Альберт78' (Оливейра Витор (78') •Ретеги Матео
Скуффет Симоне•Хацидиакос Пантелис46' (Нандес Найтан (46') •Ветеска Матеуш•Оберт Адам•Ди Пардо Алессандро46' (Лападула Джанлука (46') •Ауджелло Томмазо 72'85' (Мутандва Кингстон (85') •Прати Маттео•Дейола Алессандро•Ористанио Гаэтано46' (Дзаппа Габриэле (46') •Шомуродов Элдор 58'72' (Дентелло Пауло (72') •Гаэтано Джанлука
29 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".
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