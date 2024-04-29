«Дженоа» разгромно обыграл «Кальяри»

«Дженоа» и «Кальяри» провели заключительный матч 34-го тура Серии А. Команды часто били по воротам, но меняли счет на табло только хозяева. Элдор Шомуродов головой пробил рядом с каркасом, а Мортен Торсби в ответной атаке отличился и тоже со «второго этажа». Мортен Френдруп из пределов штрафной удвоил перевес «Дженоа». На 63-й минуте Френдруп помог Альберту Гудмундссону сделать счет разгромным.

Победа 3:0 позволила команде из Генуи закрепиться на 12-м месте, соперник - 14-й.