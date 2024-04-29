Гаттузо может возглавить клуб Серии А

Бывший футболист сборной Италии Дженнаро Гаттузо может вернуться к тренерской работе.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Руди Галетти, в услугах специалиста заинтересован «Торино», который в ближайшее время может уволить нынешнего главного тренера команды Ивана Юрича. Отмечается, что туринцы приступили к переговорам с Гаттузо.

Напомним, зимой этого года Гаттузо был уволен из французского «Марселя», который под руководством итальянца выступал не самым лучшим образом.

«Торино» занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 34 матчах 46 очков.