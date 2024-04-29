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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо может возглавить клуб Серии А

29 Апреля 2024 • 19:13 Комментировать
Торино
...
Болонья
03.05 21:45

Бывший футболист сборной Италии Дженнаро Гаттузо может вернуться к тренерской работе.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Руди Галетти, в услугах специалиста заинтересован «Торино», который в ближайшее время может уволить нынешнего главного тренера команды Ивана Юрича. Отмечается, что туринцы приступили к переговорам с Гаттузо.

Напомним, зимой этого года Гаттузо был уволен из французского «Марселя», который под руководством итальянца выступал не самым лучшим образом.

«Торино» занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 34 матчах 46 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Торино Дженнаро Гаттузо

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