Из «Интера» уйдут два футболиста

Состав «Интера» в летнее трансферное окно изменится. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, из стана «нерадзурри» уйдут нападающий Алексис Санчес и полузащитник Стефано Сенси. Оба футболиста по завершению сезона обретут статус свободного агента, ведь их контракты истекают.

35-летний Санчес в сезоне 2023/2024 провёл 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров. 28-летний Сенси, в свою очередь, поучаствовал только в четырёх матчах первой команды в сезоне.

Напомним, что «Интер» уже обеспечил себе титул чемпиона Италии.