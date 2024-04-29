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Чемпионат Италии. Серия А

Из «Милана» уйдёт защитник

29 Апреля 2024 • 13:48 Комментировать

По завершению сезона 2023/2024 состав «Милана» покинет защитник Симон Кьяер. Агент 35-летнего датчанина подтвердил, что футболист уйдёт из стана «россонери» в статусе свободного агента. Об этом информирует Bild.

За «Милан» Кьяер выступает с января 2020 года. За это время защитник провёл 120 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и три голевых паса на партнёров.

«Милан» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От «Интера», уже оформившего чемпионский титул, команда Стефано Пиоли отстаёт на 19 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер
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