Спортивный директор «Интера» Аусилио высказался о возможной покупке двух форвардов из Серии А

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аусилио высказался о возможной покупке двух нападающих из итальянской Серии А. Ранее пресса сообщала, что «нерадзурри» следят за форвардом «Болоньи» Джошу Зиркзее и за лучшим бомбардиром «Дженоа» Альбертом Гудмундссоном.

«Зиркзее и Гудмундссон – два отличных футболиста, но это не значит, что мы собираемся их купить. Мы сохраним всех своих нападающих на следующий сезон, нам не нужен пятый», – заявил журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Интер» уже договорился с Мехди Тареми из «Порту» о летнем трансфере на правах свободного агента.