Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Интера» Аусилио высказался о возможной покупке двух форвардов из Серии А

29 Апреля 2024 • 09:49 Комментировать
Дженоа
...
Кальяри
1 2.40 X 3.10 2 3.40
Через 10 ч. 28 мин.

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аусилио высказался о возможной покупке двух нападающих из итальянской Серии А. Ранее пресса сообщала, что «нерадзурри» следят за форвардом «Болоньи» Джошу Зиркзее и за лучшим бомбардиром «Дженоа» Альбертом Гудмундссоном.

«Зиркзее и Гудмундссон – два отличных футболиста, но это не значит, что мы собираемся их купить. Мы сохраним всех своих нападающих на следующий сезон, нам не нужен пятый», – заявил журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Интер» уже договорился с Мехди Тареми из «Порту» о летнем трансфере на правах свободного агента.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Дженоа Пьеро Аусилио Альберт Гудмундссон Джошуа Зиркзее трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Апреля
02:47
Интересный прогноз и ставка на матч Дженоа – Кальяри чемпионата Италии – 29 апреля 2024
27 Апреля
10:49
«Дженоа» будет требовать за Гудмундссона 40 миллионов евро
26 Апреля
12:24
Форвард «Дженоа» Гудмундссон рассказал, где хочет продолжить карьеру
10:34
Гудмундссон интересен трём топ-клубам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДЖЕНОА КАЛЬЯРИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Клопп прокомментировал ссору с Салахом Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.04.24 в 21:45
Дженоа Дженоа
Кальяри Кальяри
2.10 3.20 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
09:49 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» Аусилио высказался о возможной покупке двух форвардов из Серии А
04:27 · Италия. Серия А
​«НОПЕтеги» - тифози «Милана» не хотят испанского наставника
03:59 · Англия. Премьер-лига
«Милан» подумывал пригласить Тьяго Силву, но Ибрагимович наложил вето
03:54 · Италия. Серия А
​Грациани: «Милан» ошибочно провёл трансферную кампанию прошлого года»
03:50 · Италия. Серия А
Маротта: «Мы хотим продлить контракт Симоне Индзаги»
03:43 · Италия. Серия А
​Грациани выбрал тренера для «Милана»
03:22 · Италия. Серия А
​«Милан» гарантировал себе место в Лиге чемпионов
03:07 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера»: «Мы сразу поняли, как нужно использовать Тюрама»
02:46 · Италия. Серия А
​Лоренцо Пеллегрини сыграл свой 200-й матч за «Рому» в Серии А
02:34 · Англия. Премьер-лига
Маротта допустил, что отказ Лукаку мог помочь «Интеру» выиграть Серию А
02:05 · Италия. Серия А
​Тотти назвал своих любимых тренеров
01:49 · Италия. Серия А
Клуб Серии А решил сменить тренера по окончании сезона слухи
01:48 · Италия. Серия А
Тотти: «О тренерской карьере я пока не думаю»
01:25 · Италия. Серия А
«Спасибо и удачи»: Алексис Санчес намекнул на уход из «Интера»
28 Апреля
23:55 · Италия. Серия А
Маротта: «Интер» доказал способность справляться с уходом выдающихся игроков»
Все новости
Рекомендуем