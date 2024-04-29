​«НОПЕтеги» - тифози «Милана» не хотят испанского наставника

Хулен Лопетеги сомнительно проявил себя, руководя мадридским «Реалом» - и это не забыли болельщики «Милана», которые считают его недостойным тренером для своего клуба.

При этом пресса очень часто называет его основным кандидатом на место Стефано Пиоли, однако болельщикам это настолько не по душе, что они даже создали петицию с требованием не назначать Лопетеги наставником «Милана».

Называется она весьма красноречиво - «НОПЕтеги». Фаворитом же тифози «Милана», как ни странно, является Антонио Конте - они верят, что он принесёт результат, пусть и в ущерб красоте самой игры.