Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«НОПЕтеги» - тифози «Милана» не хотят испанского наставника

29 Апреля 2024 • 04:27 Комментировать

Хулен Лопетеги сомнительно проявил себя, руководя мадридским «Реалом» - и это не забыли болельщики «Милана», которые считают его недостойным тренером для своего клуба.

При этом пресса очень часто называет его основным кандидатом на место Стефано Пиоли, однако болельщикам это настолько не по душе, что они даже создали петицию с требованием не назначать Лопетеги наставником «Милана».

Называется она весьма красноречиво - «НОПЕтеги». Фаворитом же тифози «Милана», как ни странно, является Антонио Конте - они верят, что он принесёт результат, пусть и в ущерб красоте самой игры.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Конте Хулен Лопетеги ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба Клопп прокомментировал ссору с Салахом Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико»
Спортивные новости
Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Сассуоло Сассуоло
5
1
1.03 19.00 100.00
Видео
29.04.24 в 21:45
Дженоа Дженоа
Кальяри Кальяри
2.10 3.20 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
04:27 · Италия. Серия А
​«НОПЕтеги» - тифози «Милана» не хотят испанского наставника
03:59 · Англия. Премьер-лига
«Милан» подумывал пригласить Тьяго Силву, но Ибрагимович наложил вето
03:54 · Италия. Серия А
​Грациани: «Милан» ошибочно провёл трансферную кампанию прошлого года»
03:50 · Италия. Серия А
Маротта: «Мы хотим продлить контракт Симоне Индзаги»
03:43 · Италия. Серия А
​Грациани выбрал тренера для «Милана»
03:22 · Италия. Серия А
​«Милан» гарантировал себе место в Лиге чемпионов
03:07 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера»: «Мы сразу поняли, как нужно использовать Тюрама»
02:46 · Италия. Серия А
​Лоренцо Пеллегрини сыграл свой 200-й матч за «Рому» в Серии А
02:34 · Англия. Премьер-лига
Маротта допустил, что отказ Лукаку мог помочь «Интеру» выиграть Серию А
02:05 · Италия. Серия А
​Тотти назвал своих любимых тренеров
01:49 · Италия. Серия А
Клуб Серии А решил сменить тренера по окончании сезона слухи
01:48 · Италия. Серия А
Тотти: «О тренерской карьере я пока не думаю»
01:25 · Италия. Серия А
«Спасибо и удачи»: Алексис Санчес намекнул на уход из «Интера»
28 Апреля
23:55 · Италия. Серия А
Маротта: «Интер» доказал способность справляться с уходом выдающихся игроков»
23:48 · Италия. Серия А
«Фиорентина» забила 5 мячей «Сассуоло»
Все новости
Рекомендуем