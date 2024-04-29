​Грациани: «Милан» ошибочно провёл трансферную кампанию прошлого года»

Летом прошлого года «Милан» серьёзно освежил состав, но оказалось, что этого недостаточно для борьбы за чемпионский титул, и по многим параметрам результаты клуба даже ухудшились - например, ни о каком полуфинале Лиги чемпионов и речи не шло, «Милан» вылетел после группового раунда. Бывший футболист итальянской сборной Франческо Грациани считает, что трансферы были проведены не очень удачно:

- Что-то было сделано неправильно, у Жиру нет альтернативы, Йович не тянет на уровень «Милана». Нету замены и для Тео Эрнандеса. А Окафор не центральный нападающий, как почему-то считали в «Милане», - цитирует слова Грациани pianetamilan.it.