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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Мы хотим продлить контракт Симоне Индзаги»

29 Апреля 2024 • 03:50 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
04.05 21:45

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил о намерении подписать новый контракт с главным тренером Симоне Индзаги.

Текущий договор наставника истекает по окончании следующего сезона, но, как считают в клубе, своей работой специалист заслужил новое соглашение.

«Наше намерение – продлить контракт Индзаги, его цикл в клубе находится в самом разгаре. Симоне – победитель, мы довольны и хотим продолжить наш совместный путь», – цитирует Fcinter1908 гендиректора «нерадзурри».

Симоне Индзаги работает в «Интере» с лета 2021 года. В нынешней кампании команда под руководством итальянского тренера обеспечила себе чемпионский титул Серии А за пять туров до финиша.

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Интер Милан Джузеппе Маротта Симоне Индзаги ещё теги

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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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