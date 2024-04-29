​Грациани выбрал тренера для «Милана»

Бывший игрок «Ромы» и чемпион мира в составе итальянской сборной, Франческо Грациани, считает, что лучшим тренером для «Милана» станет Джан Пьеро Гасперини - нынешний наставник «Аталанты», который уже давно солидно работает с этим клубом. Также Грациани выделил Роберто де Дзерби - его имя тоже часто звучит в качестве потенциальной замены для Пиоли:

- На месте руководства «Милана» я бы взял в тренеры Гасперини, но очень хорош и де Дзерби, хотя его последние результаты чуть озадачивают. Лопетеги тоже тренер высокого уровня, - цитирует слова Грациани pianetamilan.it.

Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года.