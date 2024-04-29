Итальянский «Милан» разошёлся миром с туринским «Ювентусом» в очередном туре Серии А, и после того, как были сыграны матчи воскресенья, выяснилось, что «Милан» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон - «Рома» сыграла вничью с «Наполи» и теперь точно не сможет настичь «Милан».

Подопечные Стефано Пиоли в настоящий момент занимают второе место в турнирной таблице, но, в то же время, они лишились даже математических шансов на общую победу в турнире, ведь ее уже обеспечил себе миланский «Интер». А до конца сезона в итальянском чемпионате Серии А остаются ещё четыре тура.