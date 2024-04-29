Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» гарантировал себе место в Лиге чемпионов

29 Апреля 2024 • 03:22 Комментировать
Ювентус
0:0
Милан

Итальянский «Милан» разошёлся миром с туринским «Ювентусом» в очередном туре Серии А, и после того, как были сыграны матчи воскресенья, выяснилось, что «Милан» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон - «Рома» сыграла вничью с «Наполи» и теперь точно не сможет настичь «Милан».

Подопечные Стефано Пиоли в настоящий момент занимают второе место в турнирной таблице, но, в то же время, они лишились даже математических шансов на общую победу в турнире, ведь ее уже обеспечил себе миланский «Интер». А до конца сезона в итальянском чемпионате Серии А остаются ещё четыре тура.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан

Новости по матчу

27 Апреля
22:27
Пиоли: «У «Милана» сейчас непростой период»
20:54
«Ювентус» с «Миланом» так и не открыли счёт 1
19:42
«Милан» потерял вратаря перед стартовым свистком в матче с «Ювентусом»
18:30
«Ювентус» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:19
Фанаты «Милана» выступают против назначения Лопетеги
18:06
«Ювентус» и «Милан» объявили составы на очный матч
13:19
Актуальная ставка и прогноз на матч Ювентус — Милан чемпионата Италии — 27 апреля 2024
12:36
«Милан» может усилиться защитником «Астон Виллы»
10:59
В «Милане» хотят, чтобы следующим тренером команды стал Лопетеги
10:49
«Дженоа» будет требовать за Гудмундссона 40 миллионов евро
03:38
Два английских клуба заинтересованы в покупке де Кетеларе
03:03
«Ювентус» решил продать Маккенни – интерес проявляет английский топ-клуб
02:22
Ювентус - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:57
Пиоли считает, что «Интер» мог добиться гораздо большего с нынешним составом 1
01:16
Логичный прогноз и ставка на матч Ювентус – Милан чемпионата Италии – 27 апреля 2024
26 Апреля
12:01
Прогноз и ставка на точный счёт матча Ювентус — Милан чемпионата Италии — 27 апреля 2024
10:34
Гудмундссон интересен трём топ-клубам
03:36
«Ювентус» договорился с новым вратарём
25 Апреля
22:47
«Ювентус» готов продать Веа за небольшую сумму
12:17
Ставь на матч «Ювентус» – «Милан» с повышенными коэффициентами в БЕТСИТИ
10:04
«Ювентус» - «Милан»: прогноз и ставки БК Pinnacle
24 Апреля
17:55
Кьеза попросит «Ювентус» о трансфере при одном условии
15:44
Себальос летом может уйти в топ-клуб Серии А
11:27
Зиркзее интересен трём топ-клубам, игрок уже сделал выбор 1
04:10
Аллегри признался, что предвидел спад «Ювентуса» во второй половине сезона
02:38
«Милан» намерен в ближайшее время согласовать трансфер нового форварда
23 Апреля
22:15
Инсайдер Романо сообщил о переходе Жиру в клуб МЛС
18:20
Влахович: «Я не Неймар, не Азар и не Месси»
15:27
Влахович прокомментировал слухи о «Челси» и «ПСЖ»
22 Апреля
23:42
Щесны хочет остаться в «Ювентусе» – новый контракт пока не согласован
22:10
На Пиоли нацелился ещё один клуб Серии А
12:04
Рабио интересен двум клубам АПЛ
21 Апреля
01:15
«Милан» пытался перехватить тренера у «Ювентуса», но не смог 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба Клопп прокомментировал ссору с Салахом Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Сассуоло Сассуоло
5
1
1.03 19.00 100.00
Видео
29.04.24 в 21:45
Дженоа Дженоа
Кальяри Кальяри
2.10 3.20 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
03:54 · Италия. Серия А
​Грациани: «Милан» ошибочно провёл трансферную кампанию прошлого года»
03:50 · Италия. Серия А
Маротта: «Мы хотим продлить контракт Симоне Индзаги»
03:43 · Италия. Серия А
​Грациани выбрал тренера для «Милана»
03:22 · Италия. Серия А
​«Милан» гарантировал себе место в Лиге чемпионов
03:07 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера»: «Мы сразу поняли, как нужно использовать Тюрама»
02:46 · Италия. Серия А
​Лоренцо Пеллегрини сыграл свой 200-й матч за «Рому» в Серии А
02:34 · Англия. Премьер-лига
Маротта допустил, что отказ Лукаку мог помочь «Интеру» выиграть Серию А
02:05 · Италия. Серия А
​Тотти назвал своих любимых тренеров
01:49 · Италия. Серия А
Клуб Серии А решил сменить тренера по окончании сезона слухи
01:48 · Италия. Серия А
Тотти: «О тренерской карьере я пока не думаю»
01:25 · Италия. Серия А
«Спасибо и удачи»: Алексис Санчес намекнул на уход из «Интера»
28 Апреля
23:55 · Италия. Серия А
Маротта: «Интер» доказал способность справляться с уходом выдающихся игроков»
23:48 · Италия. Серия А
«Фиорентина» забила 5 мячей «Сассуоло»
23:38 · Италия. Серия А
​Чалханоглу идёт по стопам Маттеуса
23:30 · Италия. Серия А
​Тотти: «Надеюсь, что де Росси задержится в «Роме» надолго»
Все новости
Рекомендуем