Спортивный директор «Интера»: «Мы сразу поняли, как нужно использовать Тюрама»

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио вспомнил, как состоялось подписание Маркуса Тюрама, ставшее в итоге удачным.

Француз перебрался в ряды «нерадзурри» летом прошлого года в качестве свободного агента. Форварду сходу удалось зарекомендовать себя в новой команде и сыграться с напарником по атаке Лаутаро Мартинесом. «Интер» выиграл скудетто задолго до завершения сезона, а Маркус Тюрам стал автором 14 голов и 12 ассистов, проведя 43 матча во всех турнирах.

«В случае с Маркусом удивить могло то, насколько быстро он обосновался – он сразу же произвёл ошеломляющее впечатление. Что касается его подписания, то у нас не было сомнений, и прежде всего мы были уверены в его роли – мы всегда видели его фантастическим «вторым нападающим», и Симоне Индзаги согласился с этим», – передаёт журналист Даниэле Мари высказывания Аузилио.