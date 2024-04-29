​Лоренцо Пеллегрини сыграл свой 200-й матч за «Рому» в Серии А

В итальянской Серии А прошли матчи 34-го тура, «Наполи» сумел переломить ход матча с «Ромой», несмотря на то, что пропустил первым. Но и удержать победу не сумел - «Рома» сравняла счёт усилиями Тэмми Абрахама и смогла не огорчить своего капитана Лоренцо Пеллегрини, который провёл свой 200-й матч в составе клуба в Серии А.

Сейчас римский клуб занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата и готовится к матчу с «Ювентусом» в следующем туре. Но перед этим клубу предстоит сыграть первый полуфинальный матч в Лиге Европы против немецкого «Байера», только \-только ставшего чемпионом Германии.