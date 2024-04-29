​Тотти назвал своих любимых тренеров

В то время как о самостоятельной тренерской карьере Франческо Тотти ещё не думает, он охотно назвал своих любимых тренеров, с которыми ему приходилось взаимодействовать в ходе своей карьеры.

- Мой любимый тренер? Я вырос с Карло Маццоне, многому научился со Зденеком Земаном и много матчей провёл под началом Лучано Спаллетти, - ответил Тотти, слова которого цитирует forzaroma.info.

Франческо Тотти закончил игровую карьеру в 2017 году, всю жизнь он выступал только за «Рому». Сейчас римский клуб тренирует бывший одноклубник Тотти - Даниэле де Росси. Он возглавил клуб в начале текущего года.