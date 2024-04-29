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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А решил сменить тренера по окончании сезона слухи

29 Апреля 2024 • 01:49 Комментировать
Торино
...
Болонья
03.05 21:45

Главный тренер «Торино» Иван Юрич покинет свою должность после завершения текущего сезона.

Контракт специалиста истекает в июне и не будет продлён, докладывает инсайдер Николо Скира. Руководство «быков» решило провести тренерскую перестановку после окончания нынешней кампании.

Иван Юрич занимает должность рулевого туринцев с лета 2021 года. Наставник также известен по работе с «Вероной», «Дженоа» и «Кротоне».

«Торино» располагается на десятой строчке в турнирной таблице Серии А после 34 туров. На счету «гранатовых» 46 набранных очков – на четыре меньше, чем у «Наполи», идущего девятым.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Иван Юрич

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