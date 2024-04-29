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Тотти: «О тренерской карьере я пока не думаю»

29 Апреля 2024 • 01:48 Комментировать

Бывшая легенда римской «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, что не собирается становиться тренером, даже если поступить приглашение от «Ромы». При этом сейчас римский клуб тренирует Даниэле де Росси - бывший напарник Тотти по команде. И он всячески поддерживает его кандидатуру:

- Я не хочу пока что тренировать. «Рома»? Ну, это сложный вопрос. Сейчас я не думаю об этом. Потом? Сейчас тоже не могу сказать. Скорее нет, чем да, - цитирует слова Тотти forzaroma.info.

Франческо Тотти закончил игровую карьеру в 2017 году, всю жизнь он выступал только за «Рому», дебютировав в 1993 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти
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