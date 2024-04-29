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«Спасибо и удачи»: Алексис Санчес намекнул на уход из «Интера»

29 Апреля 2024 • 01:25 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
04.05 21:45

Нападающий «Интера» Алексис Санчес, похоже, готовится сменить клуб.

Чилийский форвард не планирует продлевать истекающий контракт, о чём сообщалось несколькими днями ранее. Теперь эту информацию частично подтвердил сам 35-летний игрок.

«Я выиграл много трофеев за свою карьеру, но это скудетто с «Интером» – особенное достижение, ведь оно принесло клубу вторую звезду. Я видел, как росли эти игроки. Спасибо за всё и удачи!» – обратился футболист к болельщикам во время чемпионского парада.

Алексис Санчес вернулся в «Интер» в августе прошлого года, перебравшись на правах свободного агента. Ранее нападающий представлял цвета «нерадзурри» с 2020 по 2022 год.

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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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