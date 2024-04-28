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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Интер» доказал способность справляться с уходом выдающихся игроков»

28 Апреля 2024 • 23:55 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
04.05 21:45

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о работе клуба на трансферном рынке.

Недавно «нерадзурри» гарантировали себе чемпионство в Серии А. Сезон мог стать для команды непростым в связи с уходом множества важных игроков прошлым летом, однако практически всех звёзд удалось успешно заменить.

«Мы должны быть изобретательными на трансферном рынке. Сейчас не предвидятся уходы важных игроков, но за последние годы мы уже доказали, что способны меняться в правильную сторону, даже когда нас покидают футболисты высочайшего уровня, как Хакими, Лукаку, Онана. Мы показали, что не боимся перемен и критики. Именно это позволяет нам оставаться сильными вне зависимости от того, кого и куда мы продаём», – приводить журналист Даниэле Мари слова Маротты.

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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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