«Фиорентина» забила 5 мячей «Сассуоло»

В 34-м туре Серии А «Фиорентина» дома играла против аутсайдеров из «Сассуоло» и очень легко победила. Первый гол в активе Риккардо Соттиля после дальнего выстрела. Фабьяно Паризи сотряс перекладину. На 54-й минуте Лукас Мартинес выиграл борьбу в воздухе и результативно пробил - 2:0. Кристиан Торстведт вернул интригу ненадолго, так как Николас Гонсалес сразу забил головой. Антонин Барак сделал счет разгромным. Гонсалес успел оформить дубль - 5:1. Барак также мог отличиться еще раз, но попал в штангу.
«Фиалки» делят восьмое место, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Соттиль Риккардо17'
|(2:0) Мартинес Лукас II54'
|57'Торстведт Кристиан (2:1)
|(3:1) Гонсалес Николас58'
|(4:1) Барак Антонин62'
|(5:1) Гонсалес Николас66'
Кристенсен Оливер•Кайоде Майкл•Мартинес Лукас II 32'71' (Комуццо Пьетро (71') • 80'Раньери Лука•Паризи Фабьяно•Мело Артур80' (Лопес Максим (80') •Дункан Альфред•Иконе Жонатан46' (Гонсалес Николас (46') •Барак Антонин•Соттиль Риккардо83' (Кастровилли Гаэтано (83') •Куаме Кристиан71' (Белотти Андреа (71')
Консильи Андреа•Нето Руан 13'64' (Энрике Матеус (64') •Кумбулла Мараш•Феррари Джанмарко•Вити Маттиа46' (Байрами Недим (46') •Вольпато Кристиан46' (Мулаттьери Самуэле (46') •Болока Даниэль73' (Сейде Эмиль Конрадсен (73') •Обьянг Педро64' (Миссори Филиппо (64') •Дойг Джош•Торстведт Кристиан• 67'Пинамонти Андреа
28 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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