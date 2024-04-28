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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» забила 5 мячей «Сассуоло»

28 Апреля 2024 • 23:48 Комментировать
Фиорентина
5:1
Сассуоло
окончен

В 34-м туре Серии А «Фиорентина» дома играла против аутсайдеров из «Сассуоло» и очень легко победила. Первый гол в активе Риккардо Соттиля после дальнего выстрела. Фабьяно Паризи сотряс перекладину. На 54-й минуте Лукас Мартинес выиграл борьбу в воздухе и результативно пробил - 2:0. Кристиан Торстведт  вернул интригу ненадолго, так как Николас Гонсалес сразу забил головой. Антонин Барак сделал счет разгромным. Гонсалес успел оформить дубль - 5:1. Барак также мог отличиться еще раз, но попал в штангу.

«Фиалки» делят восьмое место, соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Фиорентина5:1Сассуоло
(1:0) Соттиль Риккардо17'  
(2:0) Мартинес Лукас II54'  
  57'Торстведт Кристиан (2:1)
(3:1) Гонсалес Николас58'  
(4:1) Барак Антонин62'  
(5:1) Гонсалес Николас66'  
Кристенсен ОливерКайоде МайклМартинес Лукас II  32' 71' (Комуццо Пьетро ( 71'  80') Раньери ЛукаПаризи ФабьяноМело Артур 80' (Лопес Максим ( 80') Дункан АльфредИконе Жонатан 46' (Гонсалес Николас ( 46') Барак АнтонинСоттиль Риккардо 83' (Кастровилли Гаэтано ( 83') Куаме Кристиан 71' (Белотти Андреа ( 71')
Запасные: Миленкович НиколаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоБонавентура ДжакомоФараони МаркоТерраччиано ПьетроБельтран ЛукасДодо ДомилсонБираги Кристиано
Консильи АндреаНето Руан  13' 64' (Энрике Матеус ( 64') Кумбулла МарашФеррари ДжанмаркоВити Маттиа 46' (Байрами Недим ( 46') Вольпато Кристиан 46' (Мулаттьери Самуэле ( 46') Болока Даниэль 73' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 73') Обьянг Педро 64' (Миссори Филиппо ( 64') Дойг ДжошТорстведт Кристиан  67'Пинамонти Андреа
Запасные: Пеголо ДжанлукаТольян ЙеремиЛипани ЛукаПедерсен Маркус IIКраньо АлессиоЭрлич МартинРачич Урош
28 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Сассуоло

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