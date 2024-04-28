«Фиорентина» забила 5 мячей «Сассуоло»

В 34-м туре Серии А «Фиорентина» дома играла против аутсайдеров из «Сассуоло» и очень легко победила. Первый гол в активе Риккардо Соттиля после дальнего выстрела. Фабьяно Паризи сотряс перекладину. На 54-й минуте Лукас Мартинес выиграл борьбу в воздухе и результативно пробил - 2:0. Кристиан Торстведт вернул интригу ненадолго, так как Николас Гонсалес сразу забил головой. Антонин Барак сделал счет разгромным. Гонсалес успел оформить дубль - 5:1. Барак также мог отличиться еще раз, но попал в штангу.

«Фиалки» делят восьмое место, соперник - предпоследний.